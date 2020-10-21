'Dikey bahçe'deki bitkilere ne oldu? İBB Sözcüsü açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bakım maliyeti yüksek ve metal askıları çürümüş dikey peyzajlardaki bitkileri toprakla buluşturduklarını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2010’dan beri kentin karayollarının kenarında duran ‘dikey bahçe’lerden bazılarını kaldırmaya karar verdiğini duyurmuştu.
Ongun sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'dikey bahçe'de kalan bitkilere ilişkin açıklamada bulundu.
Ongun yapılan çalışmalara ilişkin paylaştığı video ile "Bakım maliyeti yüksek ve metal askıları çürümüş dikey peyzajlardaki bitkileri kurtardık... Bitkileri suni saksılar yerine olmaları gereken toprak alanlarla buluşturduk." mesajında bulundu.
“YAKLAŞIK 180 MİLYON LİRA HARCANDI”
İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, eleştirilere yanıt vererek duvarlardaki dikey bahçelerin İstanbul'a maliyetini açıklamıştı.
Uygulamanın başladığı 2011 yılından 2020 yılına kadar duvar bahçelerine 22 milyon 385 bin TL para ödendiğini, aynı dönemde bakım için de 68 milyon 383 bin lira para harcandığını söyledi.
Balyalı “Bakım maliyetleri, projenin maliyetinin 3 katı. 2011-2020 arasında toplam maliyeti 90 milyon 759 bin TL. Harcamalar bugünkü fiyatlarla güncellendiğinde maliyet yaklaşık 180 milyon liradır” dedi.
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