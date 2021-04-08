Dikili'de müzisyenlere destek: Sokak arası mini konser
İzmir Dikili Belediyesi, başlattığı sokak arası mini konserleri ile müzisyenlere destek sağlıyor, müziği sokaklara taşıyor.
Dikili sokaklarında müzisyenlerin yaptığı canlı mini konserler hem kentte yaşayan müzisyenlere hem de pandemi döneminde evlerinde olan vatandaşlara moral oldu. Sokak aralarında gerçekleşen mini konserler, renkli görüntülere sahne olurken, sokakları melodileri ile coşturan müzisyenlerin performansı Dikilililerin beğenisini kazandı.
Koronavirüs salgınının her sektörü olduğu gibi müzik sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getiren Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Gelir kaybına uğrayan müzik sektörü çalışanlarına destek amacıyla böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Hem ailesine ekmek götürme çabasında olan müzisyenlerimize destek olmak istedik hem de pandemi yüzünden evlerinde olan vatandaşlarımıza moral vermek istedik. İmkanlarımız dahilinde pandemiden dolayı zarar görmüş tüm meslek gruplarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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