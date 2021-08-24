Dikili’deki altın madeniyle ilgili sevindiren karar
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de müdahil olduğu Dikili Çukuralan Altın Madeni 3. Kapasite Artırımı Projesi’ne ilişkin verilen ÇED olumlu kararının iptali, Danıştay 6. Dairesi tarafından onanarak kesinleşti.
Başkan Tunç Soyer, “Altın madeni içme ve sulama amaçlı bölgede kullanılan Madra Barajı’nın göl alanında, su kaynaklarının yakınında yer alıyor. Ayrıca Kabakum Deresi yoluyla Dikili Körfezi’ne drene olan Nebiler Şelalesi’ne kabul edilemez olumsuz etkileri ortada. Bölgenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, tarım alanlarına, doğasına ve insanına verdiği zararı hesaplamadan yapılan her faaliyetin karşısında durmak zorundayız” dedi.
Altın madeninin aynı zamanda Bergama’nın fıstıkçamıyla ünlü Kozak Yaylası’nın yanı başında bulunduğunu belirten Soyer, “Kozak Yaylası, fıstıkçamı üretiminde merkez noktalardan biri. Ayrıca meralarıyla hayvan sahipleri için çok önemli bir yer. Kozak Yaylası'nın meraları üreticiye bırakılmalı” şeklinde konuştu.
Bu kararın Dikili ve çevre ilçeler için önemli bir kazanım olduğunu belirten Soyer, “Şehrimizde insanların ve tüm diğer canlıların yaşam hakkını korumak, doğayla uyumlu bir kent tasarlamak en önemli önceliklerimiz arasında. Tarım alanlarımızı ve su kaynaklarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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