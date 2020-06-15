DİKKAT! 65 yaş ve üzeri için son uyarı

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı döneminde dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üzeri vergi mükelleflerinin 16 Haziran Salı gününe kadar beyanname ve bildirimlerini vermesi gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:07
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Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de virüse karşı alınana önlemler çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştı.

1 Haziran’da sokağa çıkma yasakları kaldırılan 65 yaş ve üzerindeki mükelleflerin 16 Haziran tarihine kadar söz konusu döneme ait vergi beyannamelerini vermesi gerekiyor.


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