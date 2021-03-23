Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Korona durdurulamıyor
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 26 bin 182 kişiye vaka, bin 6 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 138 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 26 bin 182 kişiye vaka, bin 6 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 30 bin 316 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 19 bin 201 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 710
Tabloya göre, toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437, toplam ağır hasta sayısı bin 710, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882, bugünkü test sayısı 211 bin 848 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 23 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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