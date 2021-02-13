Dikkat çeken anket: İYİ Parti, MHP'nin neredeyse 2 katı oy alıyor

13 Şubat 2021 Cumartesi, 23:30

Avrasya Araştırma Şirketi yaptığı son anketi paylaştı. Ankette AKP ve MHP'nin oylarındaki düşüş sürerken İYİ Parti ve CHP'nin oyları yükseliş gösterdi.

"Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette AKP ve MHP'nin oyları yüzde 41,6 oranında kaydedildi.

Kararsızların ve 'Oy kullanmam' diyenlerinin dağıtıldığı anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 34,1

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi: Yüzde 2,4

SP: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 0,5