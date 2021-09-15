Dikkat çeken yazı: "AKP, HDP seçmeni için MHP'siz seçime hazırlanıyor"

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:25

Erken seçim tartışmaları hız kazanırken Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu'ndan dikkat çeken bir yazı geldi.

Seçim barajının AKP ve MHP'nin planladığı gibi yüzde 7'ye çekilmesinin ardından Cumhur İttifakı'nın dağılabileceğini belirten Mollaveisoğlu, "Saray, HDP seçmeni ile yakınlaşmanın hesabı içinde" dedi.

MHP'nin bu yaklaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Mollaveisoğlu, "AKP, MHP’siz bir seçime hazırlanıyor... Seçim barajını yüzde 7’ye indirerek hem MHP’nin Meclis’e girmesini “garantiye” alıyor hem de “bu ortaklık bitti” diyerek HDP seçmenine zeytin dalı uzatmanın yollarını arıyor... Seçim öncesi genel af dahil, birçok siyasi hamle masada" görüşünü savundu.

Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için HDP'nin oylarına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Tuncay Mollaveisoğlu şunları söyledi:

"İşte 'Gordion’un düğümü' de burada... AKP, MHP yanındayken Cumhurbaşkanlığı için HDP seçmeninden nasıl oy isteyecek? MHP’yi seçim öncesinde AKP’den ayırıp, Meclis’e girmesi için barajı MHP’nin oy seviyesine düşürecek Erdoğan, HDP seçmenine yeni bir açılım vaadinde bulunabilir... Yani muhalefeti büyüten, iktidarı eriten ittifak sistemini Erdoğan ortadan kaldırabilir... İttifakların dağıldığı, her partinin kendi gücü ile yarıştığı eski sistem için yasa değişikliği gerekiyor. Bu değişikliğin geçerli olması için de seçime bir yıl kala yapılması şart... "

"HDP seçmeni, MHP ile ortalığı “sözde bitiren” bu planın parçası olur mu?" sorusuna dile getiren Mollaveisoğlu'nun yazısının devamı için tıklayın.