DİKKAT! Kredi ve mevduat faizleri yükselişe geçti

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:24

Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve kurdaki artışın ardından Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımları, piyasa faizlerinde yükselişi de beraberinde getirdi. İki yıllık tahvil faizi son 10 günde yüzde 11.53'ten 14'e, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 13.06'dan 14.18'e yükselirken, mevduat ve kredi faizlerinde artış yaşandı. Özellikle geçen hafta Merkez Bankası Başkanı ve BDDK Başkanının banka genel müdürleri ile yaptığı toplantı ve sonrasında Aktif Rasyosu'nda yapılan esnemenin ardından bankalar tüketici kredileri, ticari krediler ve mevdaut faizlerinde hatırı sayılır artışa gitti. Bloomberg HT'ye bilgi veren üst düzey bankacılar, mevduat tarafındaki artışta kamu bankalarının öncülük ettiğini ve mevduata yüzde 11.5-12 bandında teklif verdiklerini belirtti. Bankacılar, bankasına göre değişmekle birlikte mevduat faizlerinin yüzde 9.5-12 bandına geldiğini vurgularken, mevduat tarafında ortalama 2.5 puan artış yaşandığı bilgisini verdi. Yaşanan son artış öncesi mevduat faizleri bankasına göre değişmekle birlikte yüzde 7-9 bandında seyrediyordu.

KREDİ FAİZLER 2 PUAN YÜKSELDİ

BloombergHT'den Sefer Yüksel'in haberine göre, mevduat tarafında yaşanan faiz artışının benzeri kredi tarafında da kendini gösterdi. Konut kredilerinde kamu bankalarının başlangıçta yüzde 0.64 olan kampanya faizi sıfır konut için aylık yüzde 0.87'ye olurken, ikinci el konutta faizlerin yüzde 0.94'e çıktığı ifade edildi. Özel bankalarda ise konut kredisi faizleri yüzde 0.93 ile 1.39 arasında değişiyor. Kamu bankalarında ihtiyaç kredileri yüzde 1.18'e çıkarken, özel bankalarda ise bu oran bankasına göre değişmekle birlikte aylık yüzde 1.49'lara kadar çıktı. Bankacılar ticari kredilerde ise faizlerin ortalama yüzde 13-13 bandından 14-15'lere yükseldiğini ifade ediyor.