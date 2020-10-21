Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 08:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu ise şu şekilde:

İSTANBUL °C, 19°C Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C Çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu