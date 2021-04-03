Dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 10:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

HATAY: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

SİVAS: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

ARTVİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

HAKKARİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Parçalı bulutlu.