Dikkat! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek. Marmara ve Ege'de toz taşınımı devam ediyor. Gece saatlerinden itibarense Balkanlar'dan yağışlı hava yurda girecek.
Hava sıcaklığı kuzeybatıda 2 ila 4 derece düşecek.
Türkiye'nin genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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