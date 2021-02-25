Dikkat! O ödeme için son 3 gün
Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk taksit ödemesinin 1 Mart'a kadar yapılması gerekiyor. Tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak.
Kamuya olan yaklaşık 500 milyar liralık borcun yeniden yapılandırılmasını öngören 7256 sayılı Kanun’da yapılandırılan borcun vergi ile ilgili kısmının ilk taksit ödemesi 1 Mart Pazartesi günü sona eriyor.
Yapılandırma ihtiyacını doğuran koşulların henüz ortadan kalkmadığı, bu yüzden işletmelerin önemli bir kısmının ilk taksiti ödemelerinin çok mümkün olmadığı kaydediliyor. Covid-19 kaynaklı olmak üzere piyasalarda yaşanan sıkıntı sebebiyle kamuya olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yaşanan güçlüklerin aşılması amacıyla çıkarılan yapılandırma düzenlemesinde ilk taksitin ödenmesi için verilen süre 3 gün sonra doluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7256 sayılı yasanın kendisine bir defaya mahsus verdiği yetkiyi kullanarak, başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir kez uzatmıştı. Başvuruların 1 Şubat 2021’de sona erdiği yapılandırmada, vergi borcuyla ilgili ilk taksit ödeme süresi 1 Mart 2021’e, SGK borçlarıyla ilgili ilk taksit ödeme süresi ise 31 Mart 2021’e uzatılmıştı.
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