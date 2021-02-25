Dikkat! O ödeme için son 3 gün

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:16

Kamuya olan yaklaşık 500 milyar liralık borcun yeniden yapılandırılmasını öngören 7256 sayılı Kanun’da yapılandırılan borcun vergi ile ilgili kısmının ilk taksit ödemesi 1 Mart Pazartesi günü sona eriyor.

Yapılandırma ihtiyacını doğuran koşulların henüz ortadan kalkmadığı, bu yüzden işletmelerin önemli bir kısmının ilk taksiti ödemelerinin çok mümkün olmadığı kaydediliyor. Covid-19 kaynaklı olmak üzere piyasalarda yaşanan sıkıntı sebebiyle kamuya olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yaşanan güçlüklerin aşılması amacıyla çıkarılan yapılandırma düzenlemesinde ilk taksitin ödenmesi için verilen süre 3 gün sonra doluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7256 sayılı yasanın kendisine bir defaya mahsus verdiği yetkiyi kullanarak, başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir kez uzatmıştı. Başvuruların 1 Şubat 2021’de sona erdiği yapılandırmada, vergi borcuyla ilgili ilk taksit ödeme süresi 1 Mart 2021’e, SGK borçlarıyla ilgili ilk taksit ödeme süresi ise 31 Mart 2021’e uzatılmıştı.







