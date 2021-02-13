Dikkat: Türkiye'ye doğru ilerliyor
Meteoroloji, Valilik, AKOM uyarılarının ardından bir uyarı da veri analisti David Birch'ten geldi. Birch, Türkiye için aşırı soğuk ve kar uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından 'İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor' dedi.
Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişklin meteorolojik haritaları yayınladı. Türkiye için yaptığı uyarıda, “İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor. Türkiye'deki kış severler için hala çok soğuk görünüyor. Soğuk ve kar senin için geliyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Birch, paylaşımına eklediği Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.
Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, önümüzdeki hafta salı günü itibari ile havalar soğumaya başlayacak ve çarşambadan itibaren Antalya'nın Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş gibi ilçeleri ve hatta Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Marmara Bölgesi'nde bugün (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İSTANBUL'A KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre de akşam saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışın zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların yarın gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması, sıcaklığının hissedilir derece azalması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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