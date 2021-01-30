Dikkat! Yapılandırmada başvuru için son 3 gün

30 Ocak 2021 Cumartesi, 09:11

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresinde son 3 gün. Yapılandırma imkanlarından yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında bugüne kadar 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulunurken 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırıldı.

Yapılandırılan alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon liralık tahsilat gerçekleşti.











