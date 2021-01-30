Dikkat! Yapılandırmada başvuru için son 3 gün
Borç yapılandırma başvuru 2021 için son gün tarihi yaklaştı. Yapılandırma imkanlarından yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresinde son 3 gün. Yapılandırma imkanlarından yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında bugüne kadar 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulunurken 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırıldı.
Yapılandırılan alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon liralık tahsilat gerçekleşti.
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