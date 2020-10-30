Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yaşamını yitirdi.



Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Acılı aileden yapılan açıklamada "Biricik kızımızı, canımızı kaybettik malesef!" sözlerine yer verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklama ise şu şekilde:

"DİLAY KEMER’İ KAYBETTİK, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.



O her zaman kalbimizde olacak.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Mekanın cennet olsun Dilay."

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Kemer, Yeditepe Üniversitesi'nde Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında kendisine bir moda blogu açan Kemer, sonrasında bir reklam ajansında staja başladı. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1 buçuk senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiği sektörde yer buldu. Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.