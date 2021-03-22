Dilek ve Ekrem İmamoğlu İskofya'ya otobüs hediye etti

22 Mart 2021 Pazartesi, 13:53

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kurulan ve kısa süre içinde büyük başarılara imza atan 1. lig mücadelesini kararlılıkla sürdüren İskofya Voleybol Takımı'na destek olmak amacıyla keşan desenleriyle süslenmiş otobüs hediye etti.

Çarşıbaşı İlçesi'nde bugün düzenlenen teslim töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Tuncay Yılmaz, İskofya Spor Kulübü yönetimi, teknik kadrosu ve tüm sporcuları ve davetliler katıldı.

İSKOFYA TUTKUYLA BAŞARILARA KOŞUYOR

Törende konuşan İskofya Voleybol Kulübü Başkanı Hayri Çakır, "Küçük yaşlarda başladığımız spor tutkumuz var. Belki bizler de yöremizin çocuklarına bir şeyler kazandırırız diye yola çıktığımız bir tutku bu. "Ucunda para yoksa, spor eziyettir" derler. Bu tutkusuz asla olmaz, emek vermek, gönül vermek gerekir. Sporcu kardeşlerimizle birlikte bu tutku ile mücadele veriyoruz. Sosyal Sorumluluk Projeleri'ne imza attık. Cemoka turnuvasıyla bu yolculuğa başladık. Kitap okuma etkinliği yaptık. Sonraki yıl turnuva yaptık ve 5 bin kişi izledi. Kitap okuma günü yaptık tekrar. Asıl amacımız ailelerinde gönül vermesiydi. Daha sonra Akut ile birlikte etkinlik düzenledik. Van’daki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık ve kullanmadığımız eşyaları gönderdik. "Temiz Gelecek Projesi" düzenledik. Çünkü bizim denizimiz çok önemli. Sporcularımızla birlikte deniz kenarlarımızı çöp toplama etkinliği yaparak temizledik. Sadece sportif başarı değildi amacımız, yöremizin dinamiklerine uygun bir yapı oluşturmaktı. Bunun için ilk formamızı keşan motifli yaptık. Trabzonspor'dan örnek aldık. Sonraki formalarımızı yayla ve balıkçı temalı yaptık. Geleceğe dokunmak bir nesle dokunabilmek öncelikli hedefimiz. 8 ay yorucu emek vermek gerektiren bir süre geçirdik. Yöremizin güçlü kadınlarına ışık tutan bize destek olan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’na destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.

İSKOFYA BİZİ GURURLANDIRDI

Çakır'ın ardından bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Tuncay Yılmaz "Hepinize Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını getirdim. Yaklaşık 4 yıldır voleybol sorumlusu olarak yöneticilik yapıyorum. Bayan futbolunun bir dünya markası olduğu ülkemizde İskofya'nın böyle bir açılım yapması bizleri gerçekten gururlandırdı. Dilek Hanım ve Sayın Ekrem İmamoğlu, İskofya Spor Kulübü'ne katkı sunmak istedi. Bunu da bir araçla taçlandırmış olduk" ifadelerine yer verdi.

MARKA YARATTILAR

İskofya Voleybol Takımı'nı, Ankara'da oynadığı maçlarda yalnız bırakmayan ve müsabakaları yakından takip eden CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Bu işin temellerini atan, bu başarıyı sağlayan ve markayı yaratan herkese teşekkürü borç biliyorum. Övüneceğimiz bir takımımız daha oldu. Filenin keşanlı sultanları var. Trabzon'dan Çarşıbaşı'ndan bu kadar üst düzey voleybol oynayan bir takımımızın olması çok büyük bir alkışı hak ediyor. Bir marka yarattılar. Geçen hafta İstanbul'daydım. Şehrimizin evladı, medarı iftiharımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bizi İstanbul'a davet etmişti. Yaptığı çalışmaları yerinde gördük. Kendisiyle gurur duyduk. Ne kadar gurur duysak azdır. İstanbul'a sihirli değnek değdi. İnanılmaz yoğun çalışmalarının arasında Türkiye'nin neresinde neye ihtiyaç varsa destek olabileceği her noktaya el atmaya çalışıyor. Burası Ekrem Başkanımız için özel bir yer. Trabzon ve Karadeniz O'nun için özel bir yer. Dilek Hanım için de Trabzon ve Çarşıbaşı özel bir yer. Spor siyaset üstüdür, gönül isterdi ki bugün bütün siyasi partilerin temsilcileri burada olsaydı. Pırıl pırıl gençlerimiz, onlara kıt kanaat imkanlarla destek vermeye çalışan yönetici arkadaşlarımız birlikte bir marka yaratmışlar. "Trabzonluyum, Çarşıbaşılıyım" diyen herkesin gurur duyması gereken bir marka yaratmışlar. Ben bu marka değerine destek olan, bundan sonra da inanıyorum ki elinden geldiğince takımımıza destek olacak olan Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve kıymetli eşi Dilek İmamoğlu'na hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu otobüsü güzel günlerde, galibiyetle gidip geleceğiniz deplasmanlarda kullanmanızı diliyorum" şeklinde konuştu.