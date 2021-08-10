Dilipak: "Erdoğan ve çevresi tereddüt ediyor"
Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresinin iktidarlarını sürdürmekte ciddi tereddütler yaşadığını söyledi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Siz zannediyorsunuz ki!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Dilipak bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresinin iktidarlarını sürdürmekte ciddi tereddütler yaşadığını söyledi.
Dilipak, "Erdoğan bu gidişe 'one minute' diyerek ve 'Dünya 5’ten büyüktür' diyerek iktidara geldi ve bugün bu çizgiyi sürdürmek konusunda son yıllarda Erdoğan’ın yakın çevresinin ciddi tereddütler yaşadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yazının ilgili bölümü şöyle:
"Şunu görelim, doğduğumuz ana-babayı biz seçmedik. Doğduğumuz toprağı, derimizin rengini, cinsiyetimizi de biz seçmedik. Bundan dolayı üstün ve geri olamayız. Bugünkü sınırları da o topraklarda yaşayan halklar çizmedi. Bugünkü dünyayı yöneten kavramlar ve kurumlarla 21.YY açıklanamaz.
BM GK 5 çeteye teslim olmuş ve bugünkü BM, 1. ve 2. Dünya savaşı sonrası oluşan düzeni korumak ve sürdürmek için çalışıyor ve onların statüsünü koruyor. Erdoğan bu gidişe 'one minute' diyerek ve 'Dünya 5’ten büyüktür' diyerek iktidara geldi ve bugün bu çizgiyi sürdürmek konusunda son yıllarda Erdoğan’ın yakın çevresinin ciddi tereddütler yaşadığını görüyoruz."
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