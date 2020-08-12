Dilipak: Hakkımdaki suç duyurusunun geri çekileceğini düşünüyorum
Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP’li kadınların kendisi hakkında suç duyurusunu çekeceğini düşündüğünü ifade etti.
“AK Parti’nin papatyaları” yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni savunanlara yönelik “fahişe” ifadesini kullanmasının ardından AKP’li kadınlar 81 ilde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilipak bugünkü yazısında, “Süreci izliyorum. Gündemdeki tartışma konusu ile ilgili yeni birtakım adımlar bekliyorum… AK Parti’nin bu durumu teşkilat, grub olarak tartıştıktan sonra, yeni bir karar verilmesinin ardından, henüz muhtevasını bilmediğim suç duyurusunun geri çekileceğini düşünüyorum.. Bu konuyu bu süreçte STK ve basın da tartışacak.” yorumunda bulundu.
Dilipak, “AK Parti tarafından, kuruluş yıldönümü töreni ve MKYK toplantısı sonrası yapılacak açıklamadan sonra, tekrar kapsamlı bir açıklama ile yol haritamı okurlarımla paylaşacağım. Duam aklı selimin geri dönüşü yönündedir. Bu vesile ile okurlarıma destekleri için teşekkür ediyorum” görüşünü savundu.
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