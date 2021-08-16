Dilipak "Kanlı hesaplaşmalara sebep olacak"
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi üzerine Türkiye'ye gelecek göçlerden bahsetti.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ve artık Taliban’ın da bir devleti var" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Dilipak bugünkü yazısında, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi üzerine Türkiye'ye gelecek göçlerden bahsetti.
Dilipak, Afganistan'dan başlayacak göç dalgasının sadece Türkiye'yi değil birçok ülkeyi etkileyeceğini söyledi. Hükümeti isim vermeden uyaran Dilipak, "Bu göç beraberinde uyuşturucu trafiğini daha da güçlendirecek. Aynı zamanda ülke içinde ve dışında kanlı hesaplaşmalara sebep olacak." ifadelerini kullandı.
Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Ve son haber şu: 40 milyonluk bir İslam ülkesi olan Afganistan’da Kabil, Taliban’a teslim oldu. ABD’nin desteklediği mevcut hükümet ise çatışmadan yönetimi devretmek için Taliban’la pazarlık yapıyor. Bir iddiaya göre ABD Afganistan’dan çıkarken Taliban ile anlaştı.. Şimdi sırada Afgan-Pakistan-İran, Çin ve Fergana bölgesinde ve eş zamanlı olarak Rusya’nın etki alanı içindeki Kuzey Afganistan bölgesindeki Türkî Cumhuriyetlerde sorun çıkartmak. Afganistan krizi Hazar’ın kuzey ve güney tarafındaki Çin-Pekin koridorunu etkileyecektir.
Biz, Türkiye’yi aktarma istasyonu olarak kullanan Afganlıların “göç”ü ile ilgilenirken dünyada başka şeyler oluyordu. Aslında Afganistan’daki bu göç sadece Türkiye’ye değil, doğu, batı, kuzey, güneydeki tüm ülkelere devam ediyor ve hepsinde sorun çıkartacak. Ve bu göç beraberinde uyuşturucu trafiğini daha da güçlendirecek. Aynı zamanda ülke içinde ve dışında kanlı hesaplaşmalara sebep olacak."
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