Faik Öztrak'tan çağrı: Askerimizi Taliban ile karşı karşıya getirmeyin

15 Ağustos 2021 Pazar, 20:09

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle birlikte Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay’ın ülkeyi terk etti iddia edildi. Faik Öztrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiayı anımsatarak Afganistan'da bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesi istedi.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

Afganistan Cumhurbaşkanı bile ülkesini terk ederken askerimizi Taliban ile karşı karşıya getirmeyin. Avrupa'dan gelecek 3-5 milyar avro, ABD tarafından sıvazlanacak sırtınız için milletimizi daha fazla sırtından bıçaklamayın. Mehmetçiğimizi ait olduğu yere, sınırlarımıza getirin.

Afganistan Cumhurbaşkanı bile ülkesini terk ederken,

Askerimizi Taliban ile karşı karşıya getirmeyin.

Avrupa'dan gelecek 3-5milyar €,

ABD tarafından sıvazlanacak sırtınız için,

Milletimizi daha fazla sırtından bıçaklamayın.

Mehmetçiğimizi ait olduğu yere sınırlarımıza getirin. — Faik Öztrak (@faikoztrak) August 15, 2021

Ne olmuştu?

Reuters'a açıklama yapan üst düzey bir Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılarak Tacikistan'a gittiğini söyledi.