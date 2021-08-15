Faik Öztrak'tan çağrı: Askerimizi Taliban ile karşı karşıya getirmeyin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından hükümete seslenerek, "Afganistan Cumhurbaşkanı bile ülkesini terk ederken askerimizi Taliban ile karşı karşıya getirmeyin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 20:09
Faik Öztrak'tan çağrı: Askerimizi Taliban ile karşı karşıya getirmeyin
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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle birlikte Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay’ın ülkeyi terk etti iddia edildi. Faik Öztrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiayı anımsatarak Afganistan'da bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesi istedi.

Öztrak'ın açıklaması şöyle:

Afganistan Cumhurbaşkanı bile ülkesini terk ederken askerimizi Taliban ile karşı karşıya getirmeyin. Avrupa'dan gelecek 3-5 milyar avro, ABD tarafından sıvazlanacak sırtınız için milletimizi daha fazla sırtından bıçaklamayın. Mehmetçiğimizi ait olduğu yere, sınırlarımıza getirin.

Ne olmuştu? 

Reuters'a açıklama yapan üst düzey bir Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrılarak Tacikistan'a gittiğini söyledi. 


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