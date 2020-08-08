Dilipak kendisini AKP'nin 'atanmamış ve seçilmemiş sözcüsü' ilan etti

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:22

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, gerici Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında, İstanbul Sözleşmesi üzerinden AKP'li kadınlara dönük hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını bildirmişti.

Dilipak AKP'nin dava hamlesine ilginç bir yanıt verdi. Köşe yazarı olduğu Yeni Akit’in Youtube kanalında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayan Dilipak, “AK Parti Sözcüsü Fatih Şahin böyle bir açıklamayı yapıyorsa bu Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dâhilinde değil midir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bilgisinin olmaması mümkün değil, bilgisi var ki onaylıyor. Olsun. Ama bakın benim şahsımda bu partinin kurucu iradesi yargılanıyor. Ve benim yargılanma sürecimde de o kitleler bunu affetmeyecekler. Ben burada kendi adıma bunları yapmadım. Ben atanmamış ve seçilmemiş bir sözcü gibiyim. Halep oradaysa arşın burada. Benim öyle mahkemeden korkar bir tarafım yok. Aslan kesiliyorlar. Kesilsinler. Ya rab, benim ellerimle cezalandır zalimleri, benim ellerimle yardım et masumlara.”