Dilipak'tan tepki: Mafyası olan politikacı, politikacısı olan Mafya yok mu?
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yönelttiği Süleyman Soylu sorusu gündeme oturdu. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Turan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Öte yandan AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Son dönemdeki mafya-siyaset tartışmalarını hatırlatan Dilipak, “AA muhabirini atın, yargılayın, ama abin FETÖ'cü diye değil. Suçun şahsiliği prensibi vardır. Abisi tutuklu bakan, büyükelçi, politikacı, bürokratları sayalım mı? Herkese FETÖ'cü etiketi yapıştıranlardan şüphe ederim ben. Mafyası olan politikacı, politikacısı olan Mafya yok mu” dedi.
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