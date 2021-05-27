Dilmen: "Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız"
Rıdvan Dilmen, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan özür diledi.
Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan özür diledi.
Dilmen, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Altınordu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'na;
Bugünkü sitem dolu açıklamanızı okudum. Açıkçası ben de üstüme aldım. Cumhuriyet'imizin kuruluş tarihine denk gelen Altınordu Kulübü'nün; yıllar önce başlattığı futbol tarihimizin en önemli devrimine yeterli şekilde sahip çıkmayarak (kaldı ki istediğiniz sadece masumane bir tebrik), aslında tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız. Kendi adıma sizler nezdinde tüm sporcularınızdan ve çalışanlarınızdan özür dilerim. Allah yolunuzu açık etsin."
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan genel basın açıklamasında, "Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. 2'ncilere hiç mi yer yok? Bu topraklar hep böyle kahpe ve nankör mü olacak? Altay, Süper Lig'de. Allah yollarını açık etsin. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver" ifadelerine yer vermişti.
May 27, 2021
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