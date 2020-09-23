Dilmen’nin açıklamasının ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın FETÖ ve Melih Gökçek hakkındaki tweeti ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen’in spor dünyasındaki FETÖ çıkışının ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın, “Melih ve Osman Gökçek kadar Hocaefendi’yi sevmek konusunda duyarlı insanlar yoktur” şeklinde attığı tweet ortaya çıktı.
NTV’de “%100 Futbol” programında konuşan eski milli futbolcu ve televizyon yorumcusu Rıdvan Dilmen’in, spor dünyasını sarsan açıklamalarından sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın FETÖ ile ilgili tweetleri ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin görevden istifa ettirilen eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de futbol yorumculuğu yapmaya devam eden Kütahyalı’nın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i öven paylaşımları tekrar gündeme geldi. Boşnaklara yönelik ırkçı söylemlerinin ardından çok sert tepkilerle karşılaşan Rasim Ozan Kütahyalı, önce ekranlardan uzaklaştırılmış daha sonra tekrar AKP’li Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de boy göstermeye devam etmişti.
“GELELİM RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA”
Dün futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, birçok spor insanına işaret ederek yaptığı açıklamalarda Kütahyalı’nın FETÖ ile bağlantılarını da gündeme getirdi. Dilmen, “Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya” diyerek açtığı satırbaşında, AKP’li yorumcuya seslenerek, “Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sayın Bakan, bu arkadaş sizi o makama getiren Sayın Cumhurbaşkanına hakaret eden adam, dalga geçen adam. Sizin bu arkadaşla İstiklal'de yürümeye hakkınız yok. Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan ROK, Gökçek'lerin kanalına çıkıyor. AKP'ye yakın olduğu için Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Cumhurbaşkanı duysa saniye tutmaz" dedi.
GÖKÇEK’LER VE FETÖ
Rıdvan Dilmen’in bu eleştirilerinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın 2013’te FETÖ, Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında attığı övgü dolu tweeti gündeme geldi. Kütahyalı yaptığı paylaşımında, “Melih ve Osman Gökçek kadar Hocaefendi’yi sevmek konusunda duyarlı insanlar yoktur… Fitneci alçaklar sert kayaya çarptı” kullandığı ortaya çıktı.
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