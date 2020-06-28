Dilovası'nı toza bulayan 'Kömürcüler OSB' kalkıyor: Yerine 15 bin konut yapılacak

28 Haziran 2020 Pazar, 10:03

OSB’DEN YAYILAN KÖMÜR TOZLARI KİRLİLİĞE NEDEN OLDU



Dilovası ilçesinde Kömürcüler OSB’den yayılan kömür tozları nedeniyle özellikle Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerinde yaşayan yurttaşlar pencereleri ve kapılarını açamıyor. Özellikle aşırı yağmurun ardından Kömürcüler OSB’den yayılan kömür tozları dereye karışarak İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden oldu. 2018 yılının Temmuz ayında Dilovası'nda, Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi siyah akarken, İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açtı. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede inceleme yaparak, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu belirleyerek 58 bin 351 TL ceza kesti. Vatandaşlar çevreye yayılan kömür tozları nedeniyle protestolarda bulundu.

'KÖMÜRLERDEN KALKAN TOZ HAVAYA KARIŞIYOR'

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve belediye meclis üyeleri dün Kömürcüler OSB'de incelemelerde bulundu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bölgeden kalkan tozların havaya karıştığını belirterek, "Biz sanayiye karşı değiliz ama buranın kuruluş yeri çok doğru bir yer değil. Burada kuzey rüzgarları hakim oluyor. Bu durum kömürlerden kalkan tozların havaya karışmasına neden oluyor. Burada sadece hava kirliliği değil, çevre kirliliği de var. Sanayiciler de bunu isteyerek yapmıyor. Aşırı yağışlarda ve kontrol edilemeyen durumlarda istemeden de çevre kirliliğine sebep verilebiliyor. Bu çalışmanın bu yılın sonuna kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Temmuz ayında tamamen kalkacağı tarih de belirlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. Burayla ilgili önümüzdeki hafta 50 milyon liralık bir bütçe aktarılacak. Bölgeye ilk etapta bin 500 konut yapmayı planlıyoruz. Bunların devamı ilerleyen yıllarda gelecek, bu alanda toplamda 15 bin konut ihtiyacımız var. Tabii bu bir dönüşüm çalışması. Buradaki dönüşümde öncelikle Dilovası halkına öncelik verilecektir. Bu projeye rağbet eden halkımız birinci sırada olacak. Kontenjan kalması halinde de diğer ilçelerden kişiler başvurabilecektir" dedi.



