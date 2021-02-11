Din görevlileri için aşı önceliği istediler

11 Şubat 2021 Perşembe, 18:03

Türk Diyanet Vakıf-Sen din görevlilerinin de öncelikli aşılanacaklar listesinde yer almasını talep etti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Sputnik’ten Serkan Demirtaş’a yaptığı açıklamada, salgın süresince din görevlilerinin büyük özveri ve gayretle vazifelerini yerine getirdiklerini öne sürerek, kendilerinin öncelikli aşılama listesinde olmamalarını eleştirdi. Ünal, sendika olarak Sağlık Bakanlığı’na, din görevlilerinin, sağlık çalışanları gibi öncelikli aşılanacaklar listesine alınmaları için dilekçe verdiklerini bildirdi.

‘TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN’

Ünal, salgın boyunca Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon ve izolasyon ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi’nin (İSDEM) çalışmalarında yer aldıklarını söyledi. Ünal’a göre, din görevlileri cami, mescit gibi kalabalık ortamlarda bulunuyor ve bu nedenle de aşılama programına öncelikli davet edilen meslekler arasında olmaları gerekiyor.

Hem kendileri hem de toplum sağlığı için bir an önce aşı olmaları gerektiğini savunan Ünal, “Aşıların yapılması hem kendi sağlığımız açısından hem de namaz kılmaya gelen insanların sağlığı açısından önemli. Kapalı mekânlar olan camilerimizde 5 vakit bulunmak zorundayız. Bizlerin sağlığının korunması demek, toplumumuzun da sağlığının korunması anlamına geliyor” dedi.