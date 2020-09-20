Din görevlileri, vefa destek gruplarında verilen kaçak düğünleri bildirme gibi görev istemiyor

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, din görevlilerine “dönüşümlü mesai” ve “esnek çalışma” istedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, geçen hafta içinde yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında taleplerini dosya halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a iletti. Dosyada, din görevlileri ile dini hizmeti sunan personelin de kamudaki “dönüşümlü mesai” ve “esnek mesai saati ve süresi” uygulamasından yararlandırılması istendi. Vefa destek gruplarındaki cami görevlilerine konumlarıyla uyumlu olmayan görev ve sorumluluklar yüklenmemesi istenirken, “Bu görevleri icra eden din görevlilerinden, tedbirlere uyulmaksızın gerçekleştirilen düğün ve diğer toplu merasimleri fotoğraflamaları ve bunları zabıta ve kolluk birimleriyle paylaşmaları istenmektedir. Dini hizmetlerin sunumuna yön veren ilke, değer ve yaklaşımlarla uyumlu olmayan bu türden beklenti ve istekler, özellikle cami görevlilerimizi huzursuz etmekte, gerginlik ve çatışma süreçleri yaşamalarına neden olmaktadır” denildi. Dosyada, filyasyon ve vefa destek grubu çalışmalarına katılan din görevlilerinin, neredeyse imkânsız bir iş yüküyle karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Salgına bağlı ölümlerde gassal işlevinin din görevlileri, cami görevlileri ve Kuran kursu öğreticileri tarafından üstlenilmesi yönünde zorlama ve baskı yapıldığını koruyucu malzeme temininin de yapılmadığı da vurgulandı.