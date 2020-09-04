'Dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı
Bursa'da bir kişi, sosyal medyada "dini değerleri aşağılayan" bir paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) "sosyal medyada dini değerleri aşağıladığı" iddia edilen E.M.'nin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığını ve adliyeye sevk edildiğini duyurdu.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya platformları üzerinde "sanal devriyeler" yapıldığı, bu faaliyetler sırasında; dini değerleri alenen aşağıladığı belirlenen '@tcbelensay' rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E.M.'nin dün ikamet ettiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.
İTİRAZ ÜZERİNE TEKRAR GÖZALTI
Açıklamada "E.M. alınan ifadesinde hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini beyan etmiş daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile salıverilmiştir. Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.
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