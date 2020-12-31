Dinlebi’den yılbaşı sürprizi: Dört gün boyunca sınırsız sesli kitap deneyimi
Sesli kitap platformu Dinlebi, sesli kitap arşivini dört gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açıyor.
Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, arşivini dört gün boyunca ücretsiz olarak kullanıma açıyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının etkili olacağı 31 Aralık'tan 4 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli program kapsamında kullanıcılar 2000’e yakın sesli kitabı sınırsız dinleyebilecek.
BİNLERCE SESLİ KİTAP
Zamansız klasiklerden kişisel gelişim kitaplarına, çok okunan romanlardan Dinlebi Orijinal içeriklerine kadar binlerce sesli kitap 31 Aralık itibariyle başlayarak 4 Ocak’a kadar herkese ücretsiz olacak.
Mobil olarak Google Android ve iPhone Apple Store üzerinden indirilebilen Dinlebi uygulamasına, app.dinlebi.com.tr adresinden de erişilebilir.
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