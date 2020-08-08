Diplomat kedi Palmerston emekli oldu

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:05

İngiltere Dışişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu Ofisi'nin kedisi, sosyal medya fenomeni Palmerston’un, "ilgi odağından uzaklaşmak ve kendisine daha fazla vakit ayırmak için" için 4 yılıık hizmetinin ardından emekli olduğu açıklandı.

Siyah-beyaz kedinin ağzından yazılan mektupta, şu anda " yabancı devlet görevlilerinin konuşmalarına kulak misafiri olmak" yerine ağaçlara tırmanmakta olduğu ifade edildi.

NTV'nin haberine göre, Palmerston, Bakanlığın daimi müsteşarı Simon McDonald'a kendi adına gönderdiği mektupta, "ilgi odağından uzakta" olmak ve kendisine daha fazla vakit geçirmek istediğini açıklayan bir mektupta durumu resmileştirdi.

Twitter’da yayımlanan ve iki pati iziyle imzalanmış bir mektupta, "Cepheden uzakta hayatı rahat, daha sessiz ve daha kolay buldum. Ağaçlara tırmanmaktan, ve kırsaldaki yeni evimde vakit geçirmekten mutluyum. Dünyanın her yerinden diplomatlarla tanışmaktan mutluluk duydum ve bu etkilşimde İngiltere’deki en iyi pençesini göstermekten gurur duyuyorum. Dört ayaklı ve kürklü olanların bile ülkemizin küresel çabalarında önemli bir rol oynayabileceğini gösterdim" ifadeleri kullanıldı.