‘Direniş Devlet’ filmi meclis gündeminde: Halkın bütçesi Saray’ın çevirdiği filmlere dayanmıyor
CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanlığı’nın çekimlerine başladığı Direniş Devlet ve Medeniyetler Beşiği Anadolu filmlerini Meclis gündemine taşıdı. Filmlerin çekilme nedenlerinin, “Gerçekleri örtmek” olduğunu savunan Bingöl, “Ekmeği zor bulan halkın bütçesi, Saray’ın çevirdiği filmlere dayanmıyor” dedi.
CHP Milletvekili Tekin Bingöl, Cumhurbaşkanlığı’nın çekimlerine başladığı “Direniş Devlet”, “15/7 Şafak Vakti” ve “Medeniyetler Beşiği Anadolu” adlı filmlerini TBMM gündemine taşıdı. Bingöl, “Devlet bütçesi ile özel prodüksiyon şirketlerine film çektirmek ve bu yapımların siyasi içeriğinin amacı gerçekleri örtmek için tek taraflı propagandadır. Bu nedenle İletişim Başkanlığı, bir dönemin Propaganda Bakanlığı gibi çalıştırılıyor. Yiyecek ekmeği zor bulan halkın bütçesi, Saray’ın çevirdiği filmlere artık dayanmıyor” dedi.
ÖZEL İZİNLER VERİLMİŞ
Cumhurbaşkanlığı’nın yeni filmine ilişkin hazırladığı soru önergesinde Bingöl, filmlerin amacını ve bütçesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Bingöl, “İstanbul Valiliği’nin yazdığı yazıya göre Saray, yeni bir film projesine başlamış. Çekim ve prodüksiyon işleri için de 10 Aralık 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması olan günler de dahil çekim izni ve bürokratik kolaylık sağlanması talimatı verilmiş” diye konuştu.
BÜTÇE NE KADAR?
CHP’li Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ilettiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:
“Bu filmlerin bütçesi ne kadar? Harcamalar bütçenin hangi kaleminden yapılıyor? Bu filmin amacı ne? Zaten sansürledikleri basın ve RTÜK cezaları yüzünden kendi kanallarında, parti sözcüsü gibi yorumcuları ile her gün yeni filmler çeviriyorlar. Buradaki tek amaç propaganda araçları ile halkın gerçeklerden uzaklaşmasını sağlamak. Saray’ın film çekme niyeti, bir dönemin Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’nın propaganda filmlerini hatırlatıyor. O dönemde de medya üzerinde kurulan sansür ve sıkı denetim sayesinde, ülkedeki tüm kitle iletişim araçlarını dönemin rejiminin propaganda faaliyetleri için kullanılması hedeflenmişti. Propaganda Bakanı Goebbels'in en önemli propaganda araçlarından biri de sinemaydı.”
(BirGün Ankara)
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