Direniş ve zafer

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Gece yağmurun da etkisiyle hava 15 derecenin altına inerken, getirilen battaniyeler alana sokulmadı. Geceyi ayakta bekleyerek, yerlerde oturarak geçiren başkanlar için getirilen sandalyeler de içeri alınmadı. Gece boyunca polisin başkanlara ve avukatlara yönelik sözlü ve fiziksel müdahalesi dinmedi. Akşam saatlerinde avukatların etrafına çevrilen bariyer sayısı, gece yarısı 3’e çıkarıldı. Bununla da yetinmeyen polis, bariyerlerin etrafını büyük otobüslerle çevirerek, baro başkanlarının tüm iletişimini kesti.

CEZA ÜZERİNE CEZA

Polis, başkanları taciz etmek için sık sık maske denetimi yaptı. Bu kapsamda bir avukata, ceza yazıldı. Sabah saatlerinde Bilecik Baro Başkan Yardımcısı başkanların yanına girmek isteyince gözaltına alınmak istendi. Başkan yardımcısı, yaka paça alandan çıkarıldı. TBB Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Saraç da içeri alınmadı. Baro başkanlarının ihtiyaçlarını gidermek için gittiği pastaneye “sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı” iddiasıyla 12 bin TL idari para cezası kesildi. Başkanlara destek için aracıyla korna çalan avukata da 132 TL idari para cezası verildi.

DESTEK ZİYARETLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Grup Başkanvekili Muharrem Erkek’in başında olduğu CHP heyeti ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alana gelerek baro başkanlarına destek verdi. Avukatlar Akşener’e, gece kaldıkları yerleri ve polis barikatlarını gösterdi. Avukatlar, “Biz bu muameleye maruz kalıyorsak, bu ülkede avukat olmayan yurttaş neye maruz kalır, inanın bilmiyoruz. Hukuk devletinin elimizden tamamen kayışını izliyoruz, hep beraber. Ya bizim yolumuzu açın, ya da bizi gözaltına alın diyoruz, gözaltına da almıyorlar” dedi. Akşener de baro başkalarına, “Sabır ve itidal size düşüyor. Ben sizleri yerlerinizde göreyim istedim. Teklifi takip edeceğiz” dedi. Saat 12.00 sıralarında İçişleri Bakanlığı’nın yürüyüş için izin verdiği haberi alana geldi. Bunun üzerine 12.30 sıralarında polis bariyerleri açıldı, baro başkanları kent giriş kapısına kadar yürüdü.

ATA’YA ZİYARET

Buradan otobüslerle Anıtka-bir’e giden baro başkanları, Aslanlı Yol’da toplu olarak yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini ziyaret eden başkanlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. l ANKARA