Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 19:19

Hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkartılan gazeteci Oktay Candemir, Van’da gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Candemir, sosyal medya paylaşımları ve yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Candemir’in, TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle ilgili yaptığı eleştirel bir paylaşım üzerine Ertuğrul Gazi’nin hatırasına hakaret etmek iddiasıyla Türk Ceza Kanunun 130. maddesi kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci yargılamaları veritabanı olarak bilinen Press In Arrest, ilk kez bir gazetecinin bu iddia ile suçlandığını açıkladı.