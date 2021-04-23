Dirk Nowitzki, EuroBasket 2022'nin elçisi oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Mavericks ve Almanya Milli Takımı'nın efsanesi Dirk Nowitzki, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) elçisi seçildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Dirk Nowitzki, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2022) elçisi seçildi.
Nowitzki, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "EuroBasket 2022 elçisi olmak isteyip istemediğim sorulduğunda büyük bir memnuniyetle kabul ettim. O zaman geldiğinde tüm basketbol dünyası şampiyonayı izleyecek. NBA'den ve Avrupa'nın en iyi liglerinden birçok süper yıldız takımlarıyla birlikte orada olacak." ifadelerini kullandı.
Daha önce yedi kez Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Nowitzki, 2005 yılında Almanya Milli Takımı ile gümüş madalya kazandı.
NBA kariyerinin tamamını Dallas Mavericks'te geçiren ve 2011'de şampiyonluk yaşayan Nowitzki, 2019'da emekli olmasının ardından FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.
42 yaşındaki Nowitzki, 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda da global elçi olarak görev yapmıştı.
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