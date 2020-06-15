Dış basında manşet: Muslera'nın gözyaşları

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:31

Şampiyonluk yolunda yara alan sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın sakatlığı mağlubiyetin önüne geçti. Uruguaylı

Uruguaylı yıldız kalecinin 2020'de sahalara dönmesinin mümkün olmadığı ve 2021'nin sonlarında yeniden yeşil sahalara dönüş yapacağı vurgulandı.yıldızın sakatlığı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.



İtalyan Calciomercato'da "Galatasaray'da Muslera ve Andone şoku yaşanıyor. Özellikle Muslera'nın sakatlığı çok ciddi ve 2021'den önce dönmesi beklenmiyor." ifadeleri yer aldı.

İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport ise, "Muslera şoku! Fibula ve tibia kemiği kırılan kaleci hastaneye kaldırıldı" başlığını attı. Haberin detayında ise ,"Galatasaray için dramatik sakatlık. Muslera 2021'de sahalara dönecek." ifadeleri yer aldı.



Tuttuosport, Galatasaray'ın Rize'de hem maçı hem Muslera'yı kaybettiğini vurguladı ve Fernando Muslera'nın 2021'de sahalara dönüş yapacağını belirtti.



Portekiz'de yayın yapan A Bola ise "Şiddetli çarpışma sonrası bacakta çifte kırılma" başlığını attı. Haberin detayında, "Muslera rakip oyuncuyla çok sert çarpıştıktan sonra tibia ve fibula kemiğinde kırık meydana geldi. Muslera gözyaşlarıyla ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı." ifadeleri yer aldı.

