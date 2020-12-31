Dış ticaret rakamları dolar/TL’nin keyfini bozacak
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Dolar/TL’deki son gelişmeleri değerlendirdi. Zelyut, Dolar/TL’nin kalıcı olarak düşemeyeceğini söyledi.
Evren Devrim Zelyut, Twitter hesabından, “Dolar/TL neden kalıcı düşemez? İhracat Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 16,9 dolar, ithalat %15,9 artarak 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %72,3 oldu! Dışa bağlı ekonomi kuru kontrol edemez” değerlendirmesinde bulundu.
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