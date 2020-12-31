Dış ticaret rakamları dolar/TL’nin keyfini bozacak

31 Aralık 2020 Perşembe, 12:58

Evren Devrim Zelyut, Twitter hesabından, “Dolar/TL neden kalıcı düşemez? İhracat Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 azalarak 16,9 dolar, ithalat %15,9 artarak 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %72,3 oldu! Dışa bağlı ekonomi kuru kontrol edemez” değerlendirmesinde bulundu.