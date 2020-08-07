Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Trablus gündeminde Sirte-Cufra hattı vardı

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesi ve Libya ekseninde gerilim devam ederken Ankara’dan Trablus’a sürpriz ziyaret hamlesi geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte Trablus’a gitti. Birleşmiş Milletler’in tanıdığı, Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) lideri Fayez Sarraj ve Bartolo ile üçlü görüşme yapan Çavuşoğlu, “petrol hilali”nin kapısı konumundaki Sirte-Cufra hattı için diplomasi sürecine işaret etti.

Libya ziyaretinde, Türkiye’nin Trablus hükümetine olan desteğini ve işbirliğini vurguladıklarını bildiren Çavuşoğlu, “Bu ziyaretin başka bir anlamı, Bartolo ile beraber gelmemiz oldu. Özellikle Akdeniz’e komşu ülkelerin Libya’yla işbirliğini güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü buradaki gelişmeler Avrupa’ya her zaman yansıyor” ifadelerini kullandı.

Temasların ardından yayımlanan ortak açıklamada “Malta ve Türkiye, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya’nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı” denildi. Açıklamada, üç ülke heyetinin, İrini Operasyonu’na ve eksiklerine ilişkin çekincelerini dile getirdiğinin altı çizildi.

Çavuşoğlu, UUH’nin Hafter cephesinden geri almak için operasyon hazırlıklarını sürdürdüğü stratejik liman kenti Sirte-Cufra eskeninde yaşanan gerilime de değindi. Libya’nın doğusunda etkin olan güçlerin lideri Halife Hafter’in siyasi çözüme inanmadığını ve her an Misrata’ya ya da Trablus’a saldırabileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor. UUH’nin meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor. O nedenle buraların UUH’ye verilmesi gündemde” dedi.

‘MASA DENENİYOR’

Çavuşoğlu, “Diğer taraftan bazı ülkelerin, Almanya’nın Berlin Konferansı marjında buraların silahtan arındırılması teklifi ortada. Müzakereler devam ediyor. Bu konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Şu anda masa deneniyor, yani diplomasi. Biz, bu masanın her zaman baş aktörü olduk” ifadesini kullandı. Geçen ay da Savunma Bakanı Akar liderliğindeki heyet Libya’da temaslarda bulunmuştu.

WAGNER’DEN KONVOY

Öte yandan UUH hükümeti güçleri, Hafter güçlerinin safında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerlerin Cufra’dan Sirte’ye doğru hareketini gözlemlediğini duyurdu. Wagner’e bağlı güçlerin, 4 kamyon ve 2 mühimmat aracı dahil 21 araçla Sirte’ye hareket ettiği kaydedildi. Hafter cephesi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından da destekleniyor. Ankara-Mısır hattında Sirte’ye yönelik olası operasyon nedeniyle gerilim yüksek. Kahire Sirte’yi “kırmızı çizgi” ilan etmiş, ardından Mısır parlamentosu Libya’ya askeri müdahalenin önünü açan tezkereyi kabul etmişti.