Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye’de esir takası yapıldı

02 Temmuz 2021 Cuma, 17:29

Suriye devleti ile Beşar Esad karşıtı muhalifler arasında esir takası yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘esir takası’ bugün El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn'de gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanısıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve 'rejim' tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır.

Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.”