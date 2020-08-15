Dışişleri Bakanlığı'ndan AB’ye ‘Doğu Akdeniz’ yanıtı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB'nin Doğu Akdeniz konusunda yaptığı diyalog çağrısına yanıt verildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:32
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Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır."


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