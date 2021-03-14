Dışişleri Bakanlığı'ndan Çek Cumhuriyeti'ne tepki: Endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin, uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasının endişeyle karşılandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin, Kudüs'te diplomatik ofis açmasının endişeyle karşılandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti'nin, uluslararası statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet ediyoruz" denildi.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- ATV'deki programda yeni skandal
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü