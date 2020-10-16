Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığının görüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir. Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman tam olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'nin ortak sınırının bulunduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırının, çatışmayı Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarının dışına yayma gayretinin "yeni ve tehlikeli bir örneği" olduğu kaydedilen açıklamada, Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
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