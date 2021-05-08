Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırısına kınama geldi

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki namaz kılan cemaate yapılan saldırıya Türkiye'den kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:55
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırısına kınama geldi
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Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. (Mescid-i Aksa'da) Olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz" denildi.


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