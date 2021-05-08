Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırısına kınama geldi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 00:55

Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. (Mescid-i Aksa'da) Olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz" denildi.