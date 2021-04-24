Dışişleri Bakanlığı'ndan Joe Biden'e sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına tepki göstererek, "Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımına ilişkin açıklamasına Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
'TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ'
Çavuşoğlu, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
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