Dışişleri Bakanlığı'ndan Joe Biden'e sert tepki

24 Nisan 2021 Cumartesi, 19:39

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımına ilişkin açıklamasına Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

'TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ'

Çavuşoğlu, "Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.