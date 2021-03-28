Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar’daki olaylara ilişkin kınama

28 Mart 2021 Pazar, 08:58

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar’da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz.

Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü’nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Myanmar’da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz.

Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz” denildi.