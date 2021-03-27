Dışişleri Bakanlığı'ndan protestoculara yönelik şiddete kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbe yönetiminin protestoculara yönelik şiddeti kınadı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2021 Cumartesi, 20:40
Dışişleri Bakanlığı'ndan protestoculara yönelik şiddete kınama
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