Dışişleri Bakanlığı'ndan protestoculara yönelik şiddete kınama
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbe yönetiminin protestoculara yönelik şiddeti kınadı.
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