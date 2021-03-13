Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a FETÖ tepkisi
ABD'de yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürülmesi ve bir Yunan kanalında FETÖ propagandası yapılması sonrası Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Yunanistan’da gerçekleşen çevrimiçi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ’nün aleni propagandasının yapıldığını belirten Aksoy, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.
Aksoy'un sözleri şöyle:
"FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2.000’den fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür. FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir.
Hal böyleyken, Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan’da FETÖ’nün yanı sıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz."
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