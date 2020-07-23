Dişişleri: Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli

23 Temmuz 2020 Perşembe, 23:39

Dışişleri Bakanlığı’ndan, “Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir” açıklaması geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fransa, Doğu Akdeniz'de attığı her yanlış adımla, tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını kaybetmektedir” denildi.

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