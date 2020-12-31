Dışişleri: 'Normalleşme İsrail’e bağlı'

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Rus S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı yaptırımların ardından Ankara ile Washington arasında bir çalışma grubu kurulması için görüşmeler yapıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, daha önce Türkiye’nin gündeme getirdiği S-400’ler için Türkiye ve ABD arasında bir çalışma grubu kurulması teklifinin, yaptırım kararından sonra ABD tarafından geldiğini belirterek “Biz her zaman diyalogdan yana olduğumuz için o teklife de ‘evet’ dedik ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı” dedi.

CUMHURİYET BEŞTEPE’YE ÇAĞRILMADI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında dış politika gündemine ilişkin açıklamalar yaptı, soruları yanıtladı. Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan ve Cumhuriyet’in davet edilmediği toplantıda ABD ile ilişkiler hakkında konuşan Çavuşoğlu, “Var olan sorunların çözümü konusunda adım atmaya biz Türkiye olarak varız, umarım yeni yönetim de bu anlayış içinde olur” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi devretmesine bir ay kala Türkiye’ye yönelik S-400 yaptırımları uygulamasını da değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleriyle ilgili daha önce ABD’ye bir çalışma grubu kurma teklifinde bulunduğunu ancak ABD’nin bunu reddettiğini anımsattı. “Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığımız telefon görüşmesinde teklifin geçerli olduğunu söyledik. Bu konuda ABD’liler de ‘birlikte çalışalım’ dediler. Şu an ortak bir çalışma grubu kurulmadı ama görüşmeler var. Çalışma grubu kurulunca ilan ederiz” diye konuştu.

‘KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATARIZ’

Çavuşoğlu, Tel Aviv yönetimiyle ilişkilerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta ise İsrail’e büyükelçi atandığı haberinin doğru olmadığını söyledi. ‘Normalleşme İsrail’e bağlı’ “İlişkiler İsrail’in Filistin’e yönelik saldırgan politikaları nedeniyle bu hale geldi. İsrail bu adımlarını sürdürürse sağlıklı bir ilişki sürdürmemiz mümkün değil. O yüzden ilişkilerin durumu İsrail’e bağlı. Normalleşme olursa o zaman karşılıklı büyükelçi atama kararı da alırız” dedi.

Azerbaycan’ın Türkiye ile İsrail arasında arabuluculuk yaptığı iddialarının sorulması üzerine iki ülke arasında arabulucuya gerek olmadığı görüşünü dile getirdi. “İki ülke arasında bu diyaloğu kurabilecek birçok kurum ve mekanizma var. İsrail’de bu kararlılık olursa o zaman bu kanallar işleyebilir” ifadesini kullandı. İsrail açıklarında çıkan doğalgazın en verimli ihracat güzergâhının Türkiye üzerinden geçtiğini, buna karşın Türkiye’nin EastMed Forumu’ndan dışlandığını söyleyen Çavuşoğlu, “Tüm ülkelerle görüşüp bu projenin daha verimli güzergâhtan, yani Türkiye’den geçmesi konusunu görüşebiliriz. İsrail’in kıta sahanlığı içinde çıkan hidrokarbon ihraç edecek kadarsa ikili düzeyde görüşülebilir” dedi. Çavuşoğlu, Mısır ile istihbarat düzeyinde temasların olduğunu, dışişleri bakanlıkları düzeyinde de diyaloğun sürdüğünü, Mısır Dışişleri Bakanı ile geçen yıl yaptıkları görüşmede “bir yol haritası üzeride çalışalım” dediklerini aktardı. Mısır’ın Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) ile görüşmek üzere heyet göndermesinin, Milli Savunma Bakanı Akar’ın ziyaretiyle bağlantılı olmadığını kaydetti. Türkiye’nin UUH’ye karşı savaşan Hafter’in müttefiki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile de temasının olduğunu aktardı.

‘UAD’YE GİDERSEK DE BİZ HAKLIYIZ’

Çavuşoğlu, Türkiye’nin de gündeme getirdiği Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferans için Avrupa Birliği ile temasların sürdüğünü de vurguladı. Atina ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarla ilgili “Yunanistan ‘Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) yetkisini tanımayacağım’ diyor. Biz de şu gerçeği söylüyoruz: Bir sivil havacılıkla ilgili konular, iki silahsızlandırılmış adaların statüsü ve üç deniz yetki alanları var. Yunanistan, bu alanlarda UAD’nin yetkisini tanımıyor. İkili diplomatik yollarla da çözülür ama mahkemeye giderse de biz haklıyız” dedi.

Ankara