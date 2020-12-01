Dışişleri: "Türkiye başından beri Yunanistan ile ön şartsız diyalogdan yanadır"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tamamlayarak, 29 Kasım'da Antalya'ya döndüğünü duyurduğunu hatırlattı. "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ön koşulsuz diyaloğa açık yaklaşımını sürdürecektir" ifadesini kullandı.
Aksoy, Bakanlığa yöneltilen, "Yunanistan Oruç Reis'i bahane göstererek diyaloğa yanaşmıyordu. Oruç Reis çalışmalarını tamamladı, bu durumda Yunanistan'ın tutumunda bir değişiklik öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruya yazılı yanıt verdi.
Türkiye'nin başından beri Yunanistan'la ön şartsız diyalogdan yana olduğunu vurgulayan Aksoy, "Nitekim, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda mutabakata varılmış ancak Yunanistan'ın Oruç Reis'in sahada olduğu gerekçesiyle geri adım atması nedeniyle görüşme tarihi belirlenememiştir" değerlendirmesinde bulundu.
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