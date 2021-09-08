DİSK-AR: 2 ayda kayıtlı işsiz sayısı 244 bin arttı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:21

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, İŞKUR'un duyurduğu ağustos 2021 istatistikleri değerlendirildi. Açıklamada, işten çıkarma yasağının sona ermesinin kayıtlı işsiz sayısında ciddi bir artışa yol açtığı belirtilerek, kayıtlı işsiz sayısının temmuz ve ağustos aylarında 3,2 milyona yaklaştığına dikkat çekildi.

Temmuz ayından itibaren işsizlik ödeneği için yapılan başvurulardaki artışa dikkat çekilen çalışmada, "Kayıtlı işsiz sayısı, temmuz ve ağustos aylarında 244 bin artışla 3,2 milyona ulaştı. İşsizlik sigortası ödeneği başvurularında da büyük artış var. Temmuz 2021'de işsizlik ödeneği başvurusu 232 bin kişiye yaklaştı. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte işsizlikte tırmanış devam ediyor. Sadece temmuz 2021'de işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 232 bin oldu" denildi.

"BAŞVURULAR ÖNCEKİ YILLARI AŞTI"

Mevsim etkilerinin sona ermesiyle işsizlikteki artışın süreceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere de ver verildi: